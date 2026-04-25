«Крылья Советов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.00 мск

«Крылья Советов» и «Локомотив» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России в субботу, 25 апреля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. За основными событиями игры «Крылья Советов» — «Локомотив» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Крылья Советов» находятся на 13-м месте в РПЛ с 23 очками, «Локомотив» — на третьем месте с 49 очками. В предыдущем матче «Крылья Советов» проиграли «Сочи» (1:2), а «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

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