Жубал — о возможном отъезде из России: «Сейчас мои мысли и тело в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Жубал в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

— Могли бы пообещать болельщикам, что этим летом не покинете клуб? Зимой обсуждалось ваше возможное возвращение во Францию или отъезд в Японию.

— Честно говоря, я не знаю. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо закончить сезон здесь, в «Краснодаре». А там, после окончания, посмотрим, что будет. Но сейчас мои мысли и тело здесь, в «Краснодаре».

В текущем сезоне Жубал провел 14 игр во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт 32-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.