«Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян открыл счет в матче

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян на 8-й минуте открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Федор Смолов сделал пас вразрез по центру, Захарян оторвался от защитника соперника и перебросил вышедшего из ворот Богдана Овсянникова.