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Сегодня, 15:05

Sport24: «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер Оздоева около 1 миллиона евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Sport24.

По информации источника, «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер 30-летнего игрока около 1 миллиона евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 миллионов рублей за сезон.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

?Контракт полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

Источник: Sport24
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Фатих Карагюмрюк
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1
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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