Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев выписан из больницы и проходит реабилитацию дома

Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев выписан из больницы и третью неделю находится дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его супругу Мохиру Мухамадиеву.

По словам супруги, реабилитация спорстмена продолжается, занятия организованы частным образом, а состояние 58-летнего Мухамадиева остается стабильным.

В феврале Мухамадиев перенес инсульт, после чего у него произошло еще несколько апоплексических ударов. В июне он попал в реанимацию, а в конце июля был переведен в общую палату.

Нападающий играл за красно-белых в 1994 и 1995 годах. Также форвард выступал за «Локомотив» и «Торпедо».