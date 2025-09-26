Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев выписан из больницы и проходит реабилитацию дома
Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев выписан из больницы и третью неделю находится дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его супругу Мохиру Мухамадиеву.
По словам супруги, реабилитация спорстмена продолжается, занятия организованы частным образом, а состояние 58-летнего Мухамадиева остается стабильным.
В феврале Мухамадиев перенес инсульт, после чего у него произошло еще несколько апоплексических ударов. В июне он попал в реанимацию, а в конце июля был переведен в общую палату.
Нападающий играл за красно-белых в 1994 и 1995 годах. Также форвард выступал за «Локомотив» и «Торпедо».
Источник: РИА Новости
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|14:00
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|1 : 2
|17.10
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|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
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|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
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|4 : 0
|18.10
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