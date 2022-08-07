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Сегодня, 19:27

«Динамо» в гостях победило «Крылья Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. «Крылья Советов» — «Динамо» — 0:2.
Фото ФК «Динамо».

«Динамо» на выезде победило «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Счет в матче в первом тайме открыл новичок бело-голубых защитник Роберто Фернандес.

Во второй половине матча отличился нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев.

В конце встречи самарцы забили один мяч, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Динамо
Голы
Фернандес, 13 (0:1), Грулев, 60 (0:2), Моро, 83 (1:2)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл (Гапонов, 87) Евгеньев (Барач, 72) Витюгов Ежов Глушенков (Липовой, 86) Соколов (Хубулов, 72) Цыпченко (Шитов, 72) Коваленко
Динамо
Шунин Паршивлюк (Гладышев, 86) Фернандес Скопинцев (Макаров, 74) Сазонов Моро Грулев Гагнидзе Смолов Лесовой (Карапузов, 75) Тюкавин (Лаксальт, 59)
Предупреждения
Витюгов 19’  -  Фернандес 54’, Гагнидзе 69’, Паршивлюк 81’
Судьи
Мешков (Дмитров) Петросян (Бронницы) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 0 : 2
6.08 17:30
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6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
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 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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