«Динамо» в гостях победило «Крылья Советов»

«Динамо» на выезде победило «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Счет в матче в первом тайме открыл новичок бело-голубых защитник Роберто Фернандес.

Во второй половине матча отличился нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев.

В конце встречи самарцы забили один мяч, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».