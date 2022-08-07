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Мележиков останется в «Спартаке», несмотря на поиски нового генерального директора

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лукойл» занимается поиском нового генерального директора для «Спартака», сообщает Sport24.

Но при этом нынешний гендиректор красно-белых Евгений Мележиков останется в клубе. Вероятно, он будет занимать пост исполнительного директора.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост гендиректора клуба он был назначен в июле 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-07-melezhikov-ostanetsya-v-spartake-nesmotrya-na-poiski-lukoyla-novogo-generalnogo-direktora-dlya-kluba
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
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 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
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Краснодар

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П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Урал

 3 1 0
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