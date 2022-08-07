Мележиков останется в «Спартаке», несмотря на поиски нового генерального директора

«Лукойл» занимается поиском нового генерального директора для «Спартака», сообщает Sport24.

Но при этом нынешний гендиректор красно-белых Евгений Мележиков останется в клубе. Вероятно, он будет занимать пост исполнительного директора.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост гендиректора клуба он был назначен в июле 2021 года.