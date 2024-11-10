«Крылья Советов» сыграет с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 12.50 мск.

По итогам 14-ти туров чемпионата России клуб из Самары набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Марко Николича с 24-я баллами идет на шестой строчке чемпионата.

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