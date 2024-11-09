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Судейство

9 ноября, 23:15

Кузьмичев оценил слова Станковича про судейство матчей «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича о судействе матчей с участием московской команды.

В октябре Станкович заявил, что руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич «навел на него прицел».

«Не вижу каких-то явных перекосов или предвзятого судейства в адрес «Спартака». Все-таки любому специалисту, который тренирует такую команду как «Спартак», эмоционально сложно быть устойчивым. Какие-то моменты он воспринимает не взвешенно, себя накручивает. Если Станкович намекает, что «Спартак» прибивали, то нет. Ошибки были как не в пользу «Спартака», так и в пользу», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

После 14 матчей «Спартак» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
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