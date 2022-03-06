«Крылья Советов» — «Арсенал»: правильно ли назначен пенальти? Почему ВАР не позвал судью к монитору?

На 68-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Арсенал» (2:2) арбитр Павел Шадыханов квалифицировал действия Фернандо Костанцы как нарушение правил и наказал его штрафным ударом. Судья занимал не лучшую позицию, но решил, что защитник самарцев сыграл рукой.

После этого видеоассистенты Виталий Мешков и Денис Березнов провели проверку и определили, что контакт мяча с правой рукой Костанцы произошел в пределах штрафной площади. Тогда рефери перенес место нарушения и вместо штрафного удара назначил 11-метровый.

При этом сам Шадыханов не ходил к монитору — ВАР и АВАР проверяли только то, где случилось нарушение правил, но не оспаривали сам факт фола. Между тем первоначальный вердикт судьи выглядит спорным, а положение руки Костанцы — естественным. Более того, Шадыханов физически не мог объективно оценить действия самарца с той позиции, на которой находился арбитр.

Понятно, что ВАР Мешков, скорее всего, последовал линии УЕФА и не поставил под сомнение вердикт коллеги. Но в данном эпизоде это выглядит как минимум странно. На мой взгляд, пенальти назначен ошибочно.