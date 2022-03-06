Пашинин — о победе над «Химками»: «После удаления полностью контролировали игру»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:2).

«Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли на игру. Особенно после неудачного кубковой игры. Все складывалось непросто, но мы достойно победили. После удаления полностью контролировали игру. Огромное спасибо ребятам, что проявили волевые способности», — заявил Пашинин.

«Локомотив», набравший 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней, 16-й строчке.