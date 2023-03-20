«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья-дебютант не наказал гостей 11-метровым

На 90+6-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (0:1) арбитр Рафаэль Шафеев, дебютировавший в РПЛ, ошибочно не наказал 11-метровым ударом защитника гостей Милоша Шатару.

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ахмат» (0:1).

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ахмат» (0:1).

Судья не квалифицировал как фол действия игрока, врезавшегося в Александра Коваленко и сбившего его. Безусловно, самарский футболист попытался усилить впечатление от контакта, но причиной его падения стало именно нарушение правил со стороны Шатары.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Николай Богач провели проверку, но в действия Шафеева не вмешались.