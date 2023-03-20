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Медина: «Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от победы команды над «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России (1:0).

«ЦСКА не обыгрывал «Зенит» с 2018 года — это удивительно. Перед игрой мы все думали об этом. Самое важное, что нам удалось выиграть, мы счастливы, и, считаю, что мы заслужили эту победу своей игрой. Что касается меня, то я чувствую себе хорошо, продолжаю работать. Сейчас все поедут в сборную. Будет возможность насладиться моментом пребывания в национальной команде, встречей с семьей и с фанатами. Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную. Почему он не в составе, это в вопрос к главному тренеру, но он точно заслужил», — цитирует Медину Metaratings.ru.

Национальная команда России проводит сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. 23 марта россияне сыграют против сборной Ирана в Тегеране, а 26-го — против Ирака в Санкт-Петербурге.

ЦСКА после 20 туров набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/medina-ne-mogu-poverit-chto-chalov-ne-poluchil-vyzov-sbornuyu-on-zasluzhil-tam-byt-236910/
Федор Чалов
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Хесус Медина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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