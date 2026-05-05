Крунич: «Один аргентинец ночью погулял. Слуцкий сразу к врачам: «Уберите его, чтобы никто не видел»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о режиме.

— Футболисты в «Москве» часто ходили по ночным клубам?

— Я был семейным человеком, поэтому подобные заведения не посещал. Но знаю, что игроки туда ходят после матчей, это образ жизни. До — ни в коем случае. Но глупо же следить за всеми — каждый должен устанавливать рамки. Семья, воспитание — вот что важно. Если кто-то нарушает правила, есть штрафы.

— Кто-то приходил на тренировки пьяным?

— Накануне игры — нет. Однажды один аргентинец приехал на тренировку после жесткого похмелья: было видно, что ночью весело погулял. Слуцкий сразу к врачам: «Уберите его, чтобы никто не видел». Некоторые методы воспитания от Леонида Викторовича я перенял.

Конфликт неизбежен, когда игрок ставит под сомнение авторитет тренера. Но за это есть штрафы. При Слуцком собранную сумму тратили на командные мероприятия для всех, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max