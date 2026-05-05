Экс-тренер ЦСКА Федотов: «Мы готовы двигаться вперед и достигать новых спортивных результатов»

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.

«Как всегда, вопрос очень щепетильный. Всегда все на тоненького: где-то близко, где-то горячо. Процесс переговоров не всегда складывается удачно. Все бывает. Мы не можем говорить со своей позиции, что это случится завтра, этот клуб или тот клуб. Наверное, об этом говорить некорректно. Но мы готовы двигаться вперед, достигать новых спортивных результатов — это 100 процентов. Мы уже заждались», — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Федотов покинул ЦСКА летом 2024 года. До этого он также возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

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