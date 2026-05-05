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5 мая, 12:08

Экс-тренер ЦСКА Федотов: «Мы готовы двигаться вперед и достигать новых спортивных результатов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.

«Как всегда, вопрос очень щепетильный. Всегда все на тоненького: где-то близко, где-то горячо. Процесс переговоров не всегда складывается удачно. Все бывает. Мы не можем говорить со своей позиции, что это случится завтра, этот клуб или тот клуб. Наверное, об этом говорить некорректно. Но мы готовы двигаться вперед, достигать новых спортивных результатов — это 100 процентов. Мы уже заждались», — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Федотов покинул ЦСКА летом 2024 года. До этого он также возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

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Владимир Федотов (тренер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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