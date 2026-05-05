Федотов — о назначении Игдисамова: «Мы хорошо взаимодействовали в ЦСКА. Наверное, это правильный шаг»
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о совместной работе с новым исполняющим обязанности тренера армейцев Дмитрием Игдисамовым.
Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. Клуб объявил о его назначении и.о. главного тренера 4 мая после отставки Фабио Челестини.
«Мы очень хорошо взаимодействовали. Он занял должность как раз в тот момент, когда появились мы, поэтому мы были ежедневно на связи. Мы видели своими глазами мелкие штрихи и детали в работе с молодыми футболистами — это важная вещь. Мы досконально знали про тех ребят, которые ехали с нами на сборы: Глебов, Кисляк, еще ряд молодых футболистов, которые привлекались в главную команду.
Как показало время, Игдисамов хорошо взаимодействовал [с игроками], они становились победителями молодежного турнира, в прошлом году были серебряные медали. Наверное, это правильный шаг со стороны руководства. Раз они увидели и оценили его степень роста, возможность двигаться и развиваться. И ему был предоставлен шанс оказаться главной команде. Наверное, логичное решение, потому что он знает команду уже изнутри. Знает, кто чем дышит, кто находится в правильном психологическом состоянии. Наверное, оправданное решение — доверить ему провести во главе команды остаток сезона», — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.
После 28 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В двух заключительных турах чемпионата армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
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|Краснодар
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
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8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
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9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
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12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
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14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0