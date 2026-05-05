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5 мая, 12:20

Федотов — о назначении Игдисамова: «Мы хорошо взаимодействовали в ЦСКА. Наверное, это правильный шаг»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о совместной работе с новым исполняющим обязанности тренера армейцев Дмитрием Игдисамовым.

Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. Клуб объявил о его назначении и.о. главного тренера 4 мая после отставки Фабио Челестини.

«Мы очень хорошо взаимодействовали. Он занял должность как раз в тот момент, когда появились мы, поэтому мы были ежедневно на связи. Мы видели своими глазами мелкие штрихи и детали в работе с молодыми футболистами — это важная вещь. Мы досконально знали про тех ребят, которые ехали с нами на сборы: Глебов, Кисляк, еще ряд молодых футболистов, которые привлекались в главную команду.

Как показало время, Игдисамов хорошо взаимодействовал [с игроками], они становились победителями молодежного турнира, в прошлом году были серебряные медали. Наверное, это правильный шаг со стороны руководства. Раз они увидели и оценили его степень роста, возможность двигаться и развиваться. И ему был предоставлен шанс оказаться главной команде. Наверное, логичное решение, потому что он знает команду уже изнутри. Знает, кто чем дышит, кто находится в правильном психологическом состоянии. Наверное, оправданное решение — доверить ему провести во главе команды остаток сезона», — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

После 28 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В двух заключительных турах чемпионата армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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Владимир Федотов (тренер)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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