Федотов — о назначении Игдисамова: «Мы хорошо взаимодействовали в ЦСКА. Наверное, это правильный шаг»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о совместной работе с новым исполняющим обязанности тренера армейцев Дмитрием Игдисамовым.

Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. Клуб объявил о его назначении и.о. главного тренера 4 мая после отставки Фабио Челестини.

«Мы очень хорошо взаимодействовали. Он занял должность как раз в тот момент, когда появились мы, поэтому мы были ежедневно на связи. Мы видели своими глазами мелкие штрихи и детали в работе с молодыми футболистами — это важная вещь. Мы досконально знали про тех ребят, которые ехали с нами на сборы: Глебов, Кисляк, еще ряд молодых футболистов, которые привлекались в главную команду.

Как показало время, Игдисамов хорошо взаимодействовал [с игроками], они становились победителями молодежного турнира, в прошлом году были серебряные медали. Наверное, это правильный шаг со стороны руководства. Раз они увидели и оценили его степень роста, возможность двигаться и развиваться. И ему был предоставлен шанс оказаться главной команде. Наверное, логичное решение, потому что он знает команду уже изнутри. Знает, кто чем дышит, кто находится в правильном психологическом состоянии. Наверное, оправданное решение — доверить ему провести во главе команды остаток сезона», — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

После 28 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В двух заключительных турах чемпионата армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max