Крунич: «В «Москве» штрафы доходили до 10 тысяч долларов. Премиальные тоже были большие»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» рассказал о штрафах в команде.

— За что был самый большой штраф?

— За отсутствие щитков — 100 долларов, но рекордные штрафы доходили до 10 тысяч. За пропуск тренировки — в первый раз 1 тысяча долларов, во второй — 5 тысяч. На третий раз с тобой могли просто разорвать контракт.

Премиальные тоже были большие. Это отличает Россию от других стран. Здесь всегда много платят. В Томске у некоторых бонус за одну игру превышал месячную зарплату. Это мотивировало. У футболистов реально было большое желание выиграть матч, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

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