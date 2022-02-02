Хердур Магнуссон поделился эмоциями после возвращения на поле после травмы

Защитник ЦСКА рассказал о своем состоянии после травмы

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон принял участие в товарищеском матче против «Виборга» (3:2). Он сыграл за московскую команду впервые за 10 месяцев.

«Чувствую себя хорошо. Ничего не болит. Здорово вернуться на поле», — сказал Магнуссон пресс-службе клуба.

4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1).