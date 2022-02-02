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Сегодня, 18:52

Хердур Магнуссон поделился эмоциями после возвращения на поле после травмы

Защитник ЦСКА рассказал о своем состоянии после травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон принял участие в товарищеском матче против «Виборга» (3:2). Он сыграл за московскую команду впервые за 10 месяцев.

«Чувствую себя хорошо. Ничего не болит. Здорово вернуться на поле», — сказал Магнуссон пресс-службе клуба.

4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1).

Хердур Магнуссон
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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