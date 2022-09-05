Круговой уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил уверенность, что питерский клуб станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

«Зенит» станет чемпионом в этом сезоне», – приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Питерцы с 20 очками лидируют в турнирной таблице, «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков в 8 матчах.

В следующем туре питерский клуб 11 сентября примет «Оренбург», а красно-белые сыграют в гостях против «Ростова». «Зенит» выигрывал чемпионат России последние четыре года.