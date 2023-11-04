Круговой проводит сотый матч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой проводит сотый матч за команду против «Балтики» в 14-м туре РПЛ.

25-летний защитник вышел на поле в стартовом составе сине-бело-голубых.

Круговой является воспитанником «Зенита». С 2018 по 2019 год он играл за «Уфу». В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду, в которых отметился двумя голевыми передачами.