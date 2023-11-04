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Сегодня, 19:30

Борзаковский: «Абаскаль знает, что делает. Не буду его критиковать»

Борзаковский оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Тяжело понять, что происходит в «Спартаке», особенно с учетом поражения от «Краснодара» в Кубке. Надо наладить игру в обороне и все будет в порядке. Абаскаль человек опытный. Я думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться. Да, он уже давно в команде, но нужно время, чтобы реально собрать команду», — сказал Борзаковский «СЭ».

Красно-белые идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Борзаковский
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«Локомотив» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Круговой проводит сотый матч за «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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