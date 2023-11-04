У Кудряшова подозрение на перелом скуловой кости
«Факел» раскрыл подробности травмы защитника Федора Кудряшова, который не смог доиграть матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
В начале второго тайма защитник воронежцев столкнулся головой с форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате в центре поля. «Факел» сообщил, что у 36-летнего футболиста — подозрение на перелом скуловой кости.
Защитника Сергея Брызгалова и форварда Хызыра Аппаева заменили из-за болевых ощущений в области коленного сустава.
В сезоне-2023/24 Кудряшов провел 9 матчей в чемпионате страны и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/pfcfakel/9174
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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30 тур
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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