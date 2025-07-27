Мейра назвал три фактора, почему «Зенит» — самый популярный клуб России

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

«У меня даже нет сомнений, что самый популярный клуб — «Зенит». И это так по всем фронтам: это лучший клуб, у «Зенита» больше трофеев, плюс лучшие фанаты в России», — сказал Мейра «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.