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16 февраля, 20:58

Алдонин не исключил переход Файзуллаева в европейский клуб

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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — очень качественный футболист. Он пришелся ко двору ЦСКА, стал одним из лидеров команды. После успешного выступления на Кубке Азии Аббосбек может задуматься о переходе в европейский клуб. Важно, чтобы он стабильно играл на высоком уровне. Если Файзуллаев будет так же, как и сейчас требователен к себе, то он станет чаще выходить в стартовом составе ЦСКА. В осеннем отрезке он был одним из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету 20-летнего игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

ЦСКА располагается на 8-й позиции в чемпионате России, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: РБ Спорт
Евгений Алдонин
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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