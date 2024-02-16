Алдонин не исключил переход Файзуллаева в европейский клуб

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — очень качественный футболист. Он пришелся ко двору ЦСКА, стал одним из лидеров команды. После успешного выступления на Кубке Азии Аббосбек может задуматься о переходе в европейский клуб. Важно, чтобы он стабильно играл на высоком уровне. Если Файзуллаев будет так же, как и сейчас требователен к себе, то он станет чаще выходить в стартовом составе ЦСКА. В осеннем отрезке он был одним из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету 20-летнего игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

ЦСКА располагается на 8-й позиции в чемпионате России, набрав 28 очков за 18 туров.