Круговой может уйти из «Зенита» в аренду, если ему не гарантируют постоянную игровую практику

Защитник «Зенита» Данил Круговой может уйти в другую команду на правах аренды в случае, если ему не гарантируют постоянную игровую практику, сообщает Metaratings.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга готов отпустить 24-летнего россиянина в аренду, но не рассматривает вариант с полноценным трансфером футболиста.

В сезоне-2022/23 Круговой принял участие в 15 матчах «Зенита», в сумме он провел на поле 542 минуты и сделал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.