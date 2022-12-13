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Сегодня, 13:24

Корнаухов считает, что Фукс еще может проявить себя в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поразмышлял о будущем бразильского защитника армейцев Бруно Фукса и заявил, что игрок еще способен проявить себя в московском клубе.

«Я видел, как Фукс тренируется, когда он в форме. Это футболист очень высокого уровня. Но самый главный фактор для футбола — это здоровье. Что-то пошло, видимо, не так. Бруно очень много лечится и не показывает те качества, которые у него есть. Аренда в «Атлетико Минейро»? Предпочитаю говорить по фактам. Но если он останется в ЦСКА и, самое главное, если будет здоров, то он сможет себя еще проявить», — приводит слова Корнаухова Metaratings.ru.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornaukhov-fuks-eshchye-mozhet-sebya-proyavit-v-tsska-1438038/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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