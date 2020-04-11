Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что его компания ЛУКОЙЛ умеет жить и работать в условиях кризиса.

— Отразится ли сокращение добычи отразится на моих акционерах? — В этом году не отразится, потому что мы считаем, что дивиденды по итогам 2019 года мы выплатим, — цитирует РБК Федуна. — Я как член совета директоров ЛУКОЙЛа могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год. Другое дело, менеджмент, скорей всего, примет решение о том, что часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды за прошлый год направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа. Таким образом, будет поддержана родная компания. Но это касается только менеджмента компании.

Давайте переживем 2020 год. Очень хотелось бы, чтобы мы его пережили и в конце этой пандемии не было, как в той фразе: «И живые позавидуют мертвым». Хотелось бы, чтобы мы прошли пандемию, но сохранили экономику. Чтобы те меры, которые принимаются против пандемии, не привели к более страшным последствиям, чем сама пандемия.

Тем не менее, я настроен позитивно. Мы умеем жить и работать в условиях кризиса. Переживем и этот. Кризис это не только разрушение, но и новые возможности. А их через пару лет откроется много.