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Сегодня, 18:29

Кривцов: «Сколько мне нужно для жизни? Если с ипотекой, то 500 тысяч рублей достаточно»

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Кривцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов ответил на вопрос, сколько ему нужно денег на жизнь.

«Сколько мне нужно для жизни сейчас? Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300», — сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее Кривцов объяснил, почему «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ.

21-летний россиянин выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В текущем сезоне Кривцов провел 22 матча, в которых забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

В составе сборной России Кривцов дебютировал 20 ноября 2023 года в матче с Кубой (8:0).

ФК Краснодар
Никита Кривцов
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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