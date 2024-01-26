Кривцов: «Сколько мне нужно для жизни? Если с ипотекой, то 500 тысяч рублей достаточно»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов ответил на вопрос, сколько ему нужно денег на жизнь.

«Сколько мне нужно для жизни сейчас? Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300», — сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее Кривцов объяснил, почему «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ.

21-летний россиянин выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В текущем сезоне Кривцов провел 22 матча, в которых забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

В составе сборной России Кривцов дебютировал 20 ноября 2023 года в матче с Кубой (8:0).