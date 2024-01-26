Нобоа: «Ротенберг — мой второй папа! Для меня была честь работать с ним»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» заявил о готовности вернуться в Россию после завершения карьеры.

25 января президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ» о готовности предоставить 38-летнему эквадорцу должность в клубе после завершения карьеры.

«Есть планы вернуться в Россию. Для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне туда вернуться. Время покажет, я подумаю. Пока я играю в футбол, открываю свои мозги по новому. Подумаю об этом, когда закончу карьеру.

Борис Ротенберг — мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня была честь работать с ним. Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне. Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России. Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» — сказал Нобоа «СЭ».

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.