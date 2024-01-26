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Сегодня, 18:15

Нобоа назвал условие, при котором завершит карьеру футболиста

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал «СЭ», когда планирует завершить профессиональную карьеру футболиста.

«Не знаю, сколько смогу еще играть. Главное, чтобы все было без травм. Как только начну чувствовать боль, буду понимать, что не могу помогать команде, тогда и завершу карьеру. Один Бог знает, когда это будет. Может, год, может полтора или два», — сказал 38-летний Нобоа «СЭ».

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и «Ростов».

Кристиан Нобоа
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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