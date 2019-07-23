Критик Карреры, актер Назаров написал стихотворение о драке фанатов "Спартака" с ОМОНом

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Instagram выложил ролик, в котором прочитал стихотворение, посвященное инциденту между болельщиками красно-белых и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2) в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля.
Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.
"Народ и армия – едины, кто не согласен, тот соврет,
Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.
Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,
Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.
Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,
Ведь униформа – это скрепы хранить достоинство и честь.
Беречь бесстрашно и умело наследия звезд, и эполет
Не надо красить в красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.
Народ с полицией едины, Россия – славный, общий дом.
Не надо нас лупить дубиной, не то "Дубинушку" споем".
РФС опубликовал заявление о матче "Ростов" - "Спартак"
Губернатор Ростовской области - о драке фанатов "Спартака" с ОМОНом: "Полиция выполняла свою обычную работу"
Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюарды