Критик Карреры, актер Назаров написал стихотворение о драке фанатов "Спартака" с ОМОНом

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Instagram выложил ролик, в котором прочитал стихотворение, посвященное инциденту между болельщиками красно-белых и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2) в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля.

Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

"Народ и армия – едины, кто не согласен, тот соврет,

Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.

Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,

Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.

Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,

Ведь униформа – это скрепы хранить достоинство и честь.

Беречь бесстрашно и умело наследия звезд, и эполет

Не надо красить в красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.

Народ с полицией едины, Россия – славный, общий дом.

Не надо нас лупить дубиной, не то "Дубинушку" споем".

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