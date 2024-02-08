Мартинс — о призыве Карпина к молодежи уезжать в Европу: «Это может быть полезно для них»

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» прокомментировал призыв Валерия Карпина к молодым российским футболистам уезжать в европейские лиги.

— На самом деле, это может быть полезно для них, если выступая за европейские клубы они получат возможность участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — сказал Мартинс.

В сентябре 2023 года Карпин посоветовал молодым российским игрокам уезжать из РПЛ, чтобы расти в своем мастерстве. Эти слова были негативно восприняты многими в российском футбольном сообществе, а так же вызвали беспокойство минисра спорта РФ Олега Матыцина.