Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» заявил, что не испытывает давления на родине, в том числе в национальной сборной страны, из-за выступления за российский клуб.

— В какой стране играть — мое дело и мое решение. Никто не указывает мне, как поступать. Тренеру сборной нужны мои игровые качества. Если у меня все хорошо в «Спартаке», РПЛ — сильная лига, а я в хорошей форме и готов играть, то почему нет? Никогда не было никакого негатива от тренеров, — сказал Мартинс.

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.