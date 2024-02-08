Мартинс — о бане российских команд в еврокубках: «Надо работать и надеяться, что нас вернут»

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к запрету УЕФА на выступление российских клубов в европейских соревнованиях.

— Я поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Конечно, когда я только приходил в «Спартак», для меня это было одним из мотивационных моментов. Но ни я, ни клуб изменить текущую ситуацию не можем. Поэтому надо продолжать работать и надеяться, что нас как можно скорее вернут в международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил московский «Спартак» от участия в матчах 1/8 финала Лиги Европы, куда красно-белые вышли с первого места в группе. С сезона-2022/23 российские клубы не участвуют в еврокубках по решению исполкома УЕФА.