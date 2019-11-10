Кристиян Бистрович: «Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает турнирную таблицу»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не надеется на легкий матч с «Сочи» в 16-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Сочи, начало в 16:30. «СЭ» проведет трансляцию встречи.

— Будет сложная игра, не надо смотреть на то, что соперник замыкает турнирную таблицу, — цитирует клубная пресс-служба Бистровича. — По матчу первого круга мы помним, что с ними очень непросто, но нам важно набрать три очка для продолжения борьбы в чемпионате.

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