Кристиян Бистрович: «Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает турнирную таблицу»
13:29
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не надеется на легкий матч с «Сочи» в 16-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Сочи, начало в 16:30. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
— Будет сложная игра, не надо смотреть на то, что соперник замыкает турнирную таблицу, — цитирует клубная пресс-служба Бистровича. — По матчу первого круга мы помним, что с ними очень непросто, но нам важно набрать три очка для продолжения борьбы в чемпионате.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Через несколько часов сыграем заключительный перед перерывом на сборные матч!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 10, 2019
?? #СочиЦСКА
? РПЛ
? 16:30 мск
? Фишт (Сочи)
? Матч Премьер pic.twitter.com/EZQXMRsS06
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