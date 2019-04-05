Кристиян Бистрович: "ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым матчем против "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перед матчем 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что его команда стала сильнее по сравнению с прошлой игрой против красно-белых. Он также добавил, что армейцы должны подойти к этой встрече в полной боевой готовности.

– Нам нужно восстановиться после прошедшей игры с "Уфой" и подойти к матчу со "Спартаком" в полной боевой готовности, – приводят "Известия" слова Бистровича. – Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби все будет как надо.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр