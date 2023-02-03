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Нобоа: «Обрадовался, когда узнал, что Бердыев приходит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился первого матча под руководством Курбана Бердыева.

— Первые 45 минут реально были тяжелые. Мы не могли контролировать мяч, не успевали к моментам. Но последние 10-15 минут было лучше.

— Вы в отличной форме, хорошо двигались. Как себя ощущаете?

— Стараемся. На 100 процентов. Курбан Бердыев всегда на профессиональном настроении.

— Был уже разговор с Бердыевым?

— Да, конечно, в первый же день: как будем двигаться, работать и какой в целом будем показывать футбол.

— Обрисовал ли он вам вашу роль в команде?

— Все то же самое, как и при других тренерах, каким я был в «Ростове», в «Рубине». Каждый день нужно тренироваться, как в последний раз.

— Изменился ли Бердыев?

— Нет, он хороший тренер, все отлично. Мы раньше работали вместе. Конечно, я обрадовался, когда узнал, что он приходит. Не знал, что он приходит, был в Эквадоре.

— До скольки Кристиан Нобоа готов играть?

— Только Бог знает.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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Главный тренер «Сочи» Бердыев — о поражении от «Краснодара»: «Точные претензии к каждому игроку скажем отдельно»

Бердыев: «Сочи» нужны усиления? Они никогда не помешают, но мы не хотим брать абы кого»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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Спартак

 6
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 6
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