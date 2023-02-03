Бердыев: «Сочи» нужны усиления? Они никогда не помешают, но мы не хотим брать абы кого»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ответил на вопрос, нужны ли клубу усиления.

3 февраля команда проиграла «Краснодару» (0:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Довольны первым спаррингом?

— Да. У нас задача — найти проблемы, над которыми работать. Они сегодня выявились. Мы это знали, но нужно подкрепление. Время еще есть, думаю, все наладим.

— Когда мы увидим «Сочи» Курбана Бердыева?

— Мне задавали подобный вопрос в Иране. Тогда я ответил, что через 5-7 туров. Не знаю, как получится здесь.

— Судя по этому спаррингу, «Сочи» нужны усиления?

— Усиления никогда не помешают. Но мы не хотим брать абы кого. Если брать кого-то, то того, кто бы нам помог. Вариантов качественных немного. Поэтому ждем.

— Юсупов сказал, что «Сочи» способен бороться за пятерку. Вы согласны?

— Этот настрой мне нравится. У ребят настрой есть, я вижу их отношение. За конкретное место не могу сказать, но настрой я в глазах вижу.