Кристиан Нобоа: "Сегодня болельщики смотрели, как мы побеждаем. Это приятно"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился эмоциями, связанными с чемпионством петербургской команды. Он отметил, что впереди еще два матча, которые команда хочет выиграть.
– Какие эмоции? Чемпионство, победа в сегодняшнем матче!
– Все очень здорово. Сегодня все болельщики смотрели на нашу игру, на то, как мы побеждаем. Это приятно.
– Как удалось настроиться на ЦСКА, уже будучи чемпионом?
– Мы знали, что это сильный соперник и готовились. Игра выдалась непростой, как и все остальные. Впереди два матча, и мы хотим выиграть оба.
– Что думаете о попадании в Лигу чемпионов?
– Пока рано думать об этом. Надо смотреть на группы, до этого времени ещё долго. Пока все наши мысли о чемпионате. (Артем Рябовол)
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