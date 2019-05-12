Кристиан Нобоа: "Сегодня болельщики смотрели, как мы побеждаем. Это приятно"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился эмоциями, связанными с чемпионством петербургской команды. Он отметил, что впереди еще два матча, которые команда хочет выиграть.

– Какие эмоции? Чемпионство, победа в сегодняшнем матче!

– Все очень здорово. Сегодня все болельщики смотрели на нашу игру, на то, как мы побеждаем. Это приятно.

– Как удалось настроиться на ЦСКА, уже будучи чемпионом?

– Мы знали, что это сильный соперник и готовились. Игра выдалась непростой, как и все остальные. Впереди два матча, и мы хотим выиграть оба.

– Что думаете о попадании в Лигу чемпионов?

– Пока рано думать об этом. Надо смотреть на группы, до этого времени ещё долго. Пока все наши мысли о чемпионате. (Артем Рябовол)