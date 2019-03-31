Кристиан Нобоа: "Посмотрим в конце чемпионата, насколько важным был гол Ракицкого"

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после матча с "Оренбургом" (3:1) прокомментировал игру и победный гол Ярослава Ракицкого.

– После перерыва помогли мотивационные речи тренера? – вопрос Нобоа.

– Да, конечно, это все тренер. Нам сказали, что нужно прессинговать и выигрывать. Очень сложная игра, но побеждать было необходимо, потому что мы знали – все преследователи выиграли свои матчи.

– Что не получилось в первом тайме?

– Соперник хорошо оборонялся, здорово контратаковал – создал момент и сразу забил гол. Во втором тайме мы были лучше.

– Поздравили Ракицкого с голом?

– Конечно! Такой гол! Посмотрим в конце чемпионата, насколько важным был этот мяч. (Егор Бычков)