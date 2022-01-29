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Сегодня, 14:37

Крицюк заявил, что не отправился на сборы «Зенита» в Португалии

Анна Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк выложил пост в Instagram, в котором рассказал, почему не поехал на сборы с командой, который стартует 29 января в Португалии.

«Остаемся зимовать». Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенёс в начале января. Желаю «Зениту» качественно подготовиться ко второй части сезона. Скоро увидимся", — написал Крицюк.

Публикация от Stanislav Kritciuk (@kritciuk01)

Ранее 31-летний футболист перенес операцию в конце ноября прошлого года в Германии. Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

Затем в начале января Крицюк сообщил, что заболел. Он уже пропустил первые сборы «Зенита» в Дубае.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Станислав Крицюк
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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