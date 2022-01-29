Крицюк заявил, что не отправился на сборы «Зенита» в Португалии

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк выложил пост в Instagram, в котором рассказал, почему не поехал на сборы с командой, который стартует 29 января в Португалии.

«Остаемся зимовать». Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенёс в начале января. Желаю «Зениту» качественно подготовиться ко второй части сезона. Скоро увидимся", — написал Крицюк.

Ранее 31-летний футболист перенес операцию в конце ноября прошлого года в Германии. Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

Затем в начале января Крицюк сообщил, что заболел. Он уже пропустил первые сборы «Зенита» в Дубае.