Самедов связал возможный уход Понсе с возвращением Крала в «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в «Эльче».

«Понсе — хороший игрок. Но «Спартак» уже взял нападающего Николсона из бельгийского чемпионата. Плюс есть Соболев. Может, ставка будет сделана на этих двух ребят. К тому же Ларсон может еще сыграть в оттяжке. Наверное, Понсе решил сменить обстановку. Но, может, и под Крала очистили место. Насколько я видел, чех вернулся из «Вест Хема», где находился в аренде. Лично мне Понсе очень запомнился неплохими действиями в игре головой. На втором этаже чувствовал момент, выскакивал, забивал», — сказал Самедов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в «Эльче».

«Понсе — хороший игрок. Но «Спартак» уже взял нападающего Николсона из бельгийского чемпионата. Плюс есть Соболев. Может, ставка будет сделана на этих двух ребят. К тому же Ларсон может еще сыграть в оттяжке. Наверное, Понсе решил сменить обстановку. Но, может, и под Крала очистили место. Насколько я видел, чех вернулся из «Вест Хема», где находился в аренде. Лично мне Понсе очень запомнился неплохими действиями в игре головой. На втором этаже чувствовал момент, выскакивал, забивал», — сказал Самедов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.