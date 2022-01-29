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Самедов связал возможный уход Понсе с возвращением Крала в «Спартак»

Микеле Антонов

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в «Эльче».

«Понсе — хороший игрок. Но «Спартак» уже взял нападающего Николсона из бельгийского чемпионата. Плюс есть Соболев. Может, ставка будет сделана на этих двух ребят. К тому же Ларсон может еще сыграть в оттяжке. Наверное, Понсе решил сменить обстановку. Но, может, и под Крала очистили место. Насколько я видел, чех вернулся из «Вест Хема», где находился в аренде. Лично мне Понсе очень запомнился неплохими действиями в игре головой. На втором этаже чувствовал момент, выскакивал, забивал», — сказал Самедов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в «Эльче».

«Понсе — хороший игрок. Но «Спартак» уже взял нападающего Николсона из бельгийского чемпионата. Плюс есть Соболев. Может, ставка будет сделана на этих двух ребят. К тому же Ларсон может еще сыграть в оттяжке. Наверное, Понсе решил сменить обстановку. Но, может, и под Крала очистили место. Насколько я видел, чех вернулся из «Вест Хема», где находился в аренде. Лично мне Понсе очень запомнился неплохими действиями в игре головой. На втором этаже чувствовал момент, выскакивал, забивал», — сказал Самедов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Алекс Крал
Александр Самедов
Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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