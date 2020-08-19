Красочный перфоманс фанатов «Зенита» на матче с ЦСКА

В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» на своем поле принимает ЦСКА. Для питерцев эта встреча будет дебютной на домашней арене в новом сезоне.

К матчу болельщики «Зенита» подготовили красочный баннер, который растянули на трибунах перед началом встречи.