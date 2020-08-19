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Красочный перфоманс фанатов «Зенита» на матче с ЦСКА

20:05
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» на своем поле принимает ЦСКА. Для питерцев эта встреча будет дебютной на домашней арене в новом сезоне.

К матчу болельщики «Зенита» подготовили красочный баннер, который растянули на трибунах перед началом встречи.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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