Красочный перфоманс фанатов «Зенита» на матче с ЦСКА
20:05
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» на своем поле принимает ЦСКА. Для питерцев эта встреча будет дебютной на домашней арене в новом сезоне.
К матчу болельщики «Зенита» подготовили красочный баннер, который растянули на трибунах перед началом встречи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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