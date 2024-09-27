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Сегодня, 19:46

«Факел» и «Рубин» не забили голов в первом тайме

Руслан Минаев
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«Факел» и «Рубин» сыграли вничью по итогам первого тайма матча 10-го тура РПЛ — 0:0.

У казанцев желтые карточку заработали Игор Вуячич и Угучукву Иву.

«Факел» с 5 очками занимает последнее место в таблице РПЛ. «Рубин» с 11 очками — на 8-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
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