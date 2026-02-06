«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Начало — в 19.15 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Пальцев, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Мозес.

Запасные: Корякин, Карпенко, Хмарин, Гонсалес, Жубал, Садчиков, Сантос, Кривцов, Аугусто, Буркин, Сидоренко, Мукаилов, Гусейнов.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Педро, Луис Энрике, Мостовой, Глушенков, Соболев.

Запасные: Д.Адамов, Сантос, Горшков, Караваев, А.Адамов, Алип, Вендел, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Касаджиков.