Карвальо назвал Анюкова самым сильным россиянином, против которого он играл в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос, кто был самым сильным соперником из россиян, против которых он играл в РПЛ.

— Самый сильный россиянин, против которого вы играли в РПЛ?

— Анюков. С ним было очень тяжело играть, постоянно мне мешал.

— А Аршавин?

— Это легенда футбола. Если с ним встречусь, то обязательно попрошу фотографию. Он вписал себя в историю российского футбола.

— Сильно ли просел уровень РПЛ без еврокубков?

— Наверное, нет. В лигу приезжают большие игроки. Был Жерсон, он не закрепился, но за него были заплачены большие деньги. Мне кажется, что уровень российского футбола всегда будет высоким, — сказал Карвальо.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач. С ЦСКА бразилец дважды стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, трижды — Суперкубок и стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году.