«Краснодар» — «Зенит»: Кордоба, Луис Энрике и Соболев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Виктор Са, Кривцов, Дуглас Аугусто, Сперцян, Батчи, Кордоба.
Запасные: Корякин, Голиков, Гонсалес, Стежко, Пальцев, Ленини, Перрен, Козлов.
«Зенит»: Адамов Д., Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Густаво Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Дркушич, Адамов А., Алип, Вега, Мостовой,Михайлов, Кассьерра, Лусиано, Шилов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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