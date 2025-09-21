«Краснодар» — «Зенит»: Кордоба, Луис Энрике и Соболев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Виктор Са, Кривцов, Дуглас Аугусто, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Гонсалес, Стежко, Пальцев, Ленини, Перрен, Козлов.

«Зенит»: Адамов Д., Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Густаво Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Дркушич, Адамов А., Алип, Вега, Мостовой,Михайлов, Кассьерра, Лусиано, Шилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».