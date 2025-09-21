Умяров: «Не хочу говорить по поводу сборной. Каждый должен спрашивать, почему его не вызывают?»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отсутствие вызовов в сборную России.

25-летний хавбек несколько раз попадал в расширенный состав сборной при главном тренере Валерии Карпине, но его не включали в итоговую заявку. Умяров не провел ни одного матча в национальной команде.

«Я не хочу говорить по поводу сборной. В прошлый раз я ответил, что надо продолжать работать. Есть главный тренер, который выбирает состав. Наверное, он не видит меня в этой схеме. Поговорить с Карпиным? Посмотрите, сколько футболистов играет в РПЛ. Каждый должен спрашивать, почему он не вызывается в сборную? Меня это ни капли не задевает», — сказал Умяров.

В текущем сезоне Умяров провел 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.