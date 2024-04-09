«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров РПЛ клуб из Краснодара с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 44 балла и возглавляют чемпионат России.

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