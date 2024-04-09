Президент «Оренбурга» Еремякин: «Никто из футболистов эвакуироваться не будет»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с затоплением Орска.

«В Оренбурге ситуация не критичная. Никто из футболистов эвакуироваться не будет. Про общую паводковую ситуацию говорить не могу, но что касается клуба, ни у кого никаких проблем нет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Из-за прорыва дамбы в Орске в зоне подтопления оказались почти 5 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело о халатности.