Президент «Оренбурга» Еремякин: «Никто из футболистов эвакуироваться не будет»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с затоплением Орска.
«В Оренбурге ситуация не критичная. Никто из футболистов эвакуироваться не будет. Про общую паводковую ситуацию говорить не могу, но что касается клуба, ни у кого никаких проблем нет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».
Из-за прорыва дамбы в Орске в зоне подтопления оказались почти 5 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|5
|5
|12
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|
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|5
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|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
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|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
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Спартак
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|1
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